Fabián Bustos, do Barcelona-EQU, será o novo treinador do Santos; contrato entre as partes será de dois anos

Comandante argentino está no time equatoriano desde 2020 e pagará, junto com os seus agentes, a multa rescisória de US$ 150 mil (cerca de R$ 750 mil) para se transferir ao Peixe

Publicado há 1 semana