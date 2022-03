Volta Redonda não faz boa campanha no Carioca - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 08/03/2022 12:55

Rio - Um fator chama atenção do torcedor carioca neste Estadual: a péssima campanha do Volta Redonda. Acostumado a figurar entre os primeiros colocados, visto que, nos dois últimos anos, terminou entre os quatro primeiros da competição, o Esquadrão de Aço vem enfrentando uma das piores campanhas da sua história, correndo risco de rebaixamento para a Série A2 do Campeonato Carioca.

Único representante do Rio na Serie C do Campeonato Brasileiro, vaga conquistada com o inédito título de Campeão Brasileiro Invicto da Série D, em 2016, o Voltaço vem sendo apontado como um exemplo de gestão dentro e fora do campo.

Nos últimos anos, além do já citado título Brasileiro, o clube também se sagrou Campeão da Taça Rio, nos últimos dois anos terminou o Estadual a frente de Vasco e Botafogo, pela primeira vez em sua história garantiu a participação na Copa do Brasil por três edições consecutivas, revelou jogadores para o cenário nacional como Saulo Mineiro e Alef Manga, além de excelentes campanhas nas divisões de base, podendo citar a histórica participação na Copinha de 2019, o título da Taça Rio Sub-17, em 2018, e o vice Campeonato da Taça Rio sub-20, em 2020.

Resultados que deixaram o torcedor Carioca com uma expectativa muito grande, uma vez que, além do sucesso dentro do campo, o Volta Redonda também vem acumulando vitórias fora dele. Foi eleito um dos 26 mais transparentes do Brasil, ganhou 66 posições no Ranking da CBF, conseguiu o direito a entrar no Cartão da Timemania, que representa um retorno financeiro maior, e todo o investimento na base trouxe, desde 2019, o Certificado de Clube Formador, além de seus balanços patrimoniais que vem apontando seguidos superavits.

Tudo isso permitiu ao clube reduzir seu passivo trabalhista de 104 para 19 processos, quitando mais de R$ 5 milhões de dívidas em execução, além de conseguir o Regime de Centralização para o saldo restante, que vem sendo pago com 20% de toda receita corrente que o clube receber.

Neste sábado, dia 12, às 16h, o Voltaço tem uma partida decisiva contra a forte Portuguesa, no Luso Brasileiro, em jogo que pode consolidar o péssimo ano do clube dentro do campo com a queda para a A2 do Estadual, ou salvar do rebaixamento, que certamente tornará a vida do clube menos difícil nos próximos meses.

O vice-presidente do Volta Redonda Flávio Horta Júnior falou sobre o momento do clube. "Estamos todos no clube decepcionados e envergonhados com este péssimo início de temporada. Particularmente, sei da confiança que o torcedor tem em mim e me dói demais não estar conseguindo corresponder às expectativas. A responsabilidade maior é minha e estou aqui assumindo isso. Ainda temos um jogo muito importante diante da Portuguesa e vamos em busca da vitória. Enquanto tivermos chances, iremos lutar até o final para fugir do rebaixamento e deixar o Voltaço na elite do Estadual, que é o seu lugar", destacou.