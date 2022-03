O goleiro Hugo Souza e o zagueiro Gabriel Noga - Divulgação / Flamengo

O goleiro Hugo Souza e o zagueiro Gabriel NogaDivulgação / Flamengo

Publicado 07/03/2022 22:29 | Atualizado 07/03/2022 22:30

O Goiás, que entrou com uma notificação extrajudicial cobrando o Flamengo o pagamento de 5% do valor da venda de Michael ao Al Hilal, também entrou em contato com o time carioca para tentar a contratação de um jogador do atual elenco profissional. Trata-se do jovem zagueiro Gabriel Noga.

O Esmeraldino conversou com o Rubro-Negro para tentar ter o jogador por empréstimo, mas o Flamengo, na ocasião, no fim de fevereiro, não quais ceder Noga e disse que conta com o jovem. Porém, o Goiás, segundo apurou a reportagem, tentará novamente a contratação, pois entende que Paulo Sousa não o utiliza.

O Flamengo até vê com bons olhos um empréstimo de Gabriel Noga paora que ele possa ganhar rodagem, mas depende dos condições oferecidas, como pagamento de salário integral, garantia de que atuará por um número x de partidas na temporada e até mesmo se terá ou não opção de compra estabelecido em contrato.