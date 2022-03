Luis Cangá (à direita) está de saída do Vasco - Rafael Ribeiro/Vasco

Luis Cangá (à direita) está de saída do VascoRafael Ribeiro/Vasco

Publicado 10/03/2022 12:09 | Atualizado 10/03/2022 12:09

Rio - Contratado pelo Vasco no começo da temporada, o zagueiro Luis Cangá, de 26 anos, não irá permanecer em São Januário. O clube carioca comunicou aos agentes do equatoriano que não tem interesse em ampliar o contrato de três meses assinado pelo defensor na sua chegada ao Brasil.

O defensor, de 26 anos, foi anunciado como reforço do Vasco no fim do ano passado. Cangá assinou por três meses, com opção de renovação automática até o fim da temporada. Com a decisão de não contar com equatoriano, os empresários já buscam uma nova equipe para o zagueiro. O seu contrato com o Vasco se encerra no fim de março.

Revelado na base da LDU, Luis Cangá teve passagem pelo futebol peruano e estava no Delfín, do Equador, antes de chegar ao Vasco. Com a camisa do clube de São Januário, o zagueiro atuou em apenas três partidas. A última na vitória de 1 a 0 sobre o Audax, no Carioca.