Abel Braga - Lucas Mercon / Fluminense

Publicado 09/03/2022 20:14

O Fluminense está escalado para pegar o Olímpia pelo jogo de ida da Terceira Fase da Libertadores, no Nilton Santos, às 21h30. Para este duelo, os torcedores estavam na expectativa de ver o Tricolor com mudança no time titular: Arias na vaga de Bigode, mas Abel Braga manteve a equipe que vem escalando nos últimos jogos.

Então, o Flu vai a campo com: Fábio, Nino, David Braz e Felipe Melo; Calegari, Cristiano, Yago, André, Willian Bigode, Luiz Henrique e Cano. Sem Fred, que ainda está lesionado, o capitão será Yago Felipe.