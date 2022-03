Dylan Talero ao lado de John Textor - Divulgação

Publicado 11/03/2022 18:19

O atacante Dylan Talero, conhecido também como o "novo Cristiano Ronaldo", chegou ao Rio de Janeiro nesta sexta-feira e foi direto para o Nilton Santos para conhecer as estruturas do Botafogo e realizar os exames médicos.

A joia colombiana, de apenas 18 anos, estava no Inter Miami e chega ao Botafogo com contrato válido por três anos e para fazer parte, inicialmente, do time Sub-20 do Botafogo. A ideia de John Textor, o investidor americano que comprou 90% da SAF do Alvinegro, é desenvolver o garoto para que ele seja promovido ao profissional em 2023.

Para o elenco principal, o Botafogo já contratou três reforços na 'Era John Textor': Philipe Sampaio e Lucas Piazon, já anunciados de maneira oficial, e Renzo Saravia, que realizará exames médicos na segunda-feira para poder assinar contrato válido até dezembro.