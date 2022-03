Renzo Saravia, ex-lateral de Internacional e Porto - Divulgação

Publicado 11/03/2022 18:00 | Atualizado 11/03/2022 18:05

Renzo Saravia é do Botafogo! O lateral-direito tem desembarque previsto para esse final de semana no Rio de Janeiro para realizar exames médicos. Caso seja aprovado nos testes, que devem ser feitos na segunda-feira, ele assinará contrato com o Alvinegro válido até dezembro desse ano.

Com 28 anos, Saravia começou no Belgrano, da Argentina, passou por Racing, também da Argentina, e foi contratado pelo Porto, de Portugal, mas não foi aproveitado. O time português, portanto, o emprestou ao Internacional, clube que defendeu por duas temporadas.

Quando retornou ao Porto, após passar por cirurgia, chegou a um acordo para rescindir o vínculo e ficar livre no mercado. O Botafogo, então, fez uma oferta e chegou a um acordo para fechar com Saravia.