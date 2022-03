Isla, lateral-direito do Flamengo - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 11/03/2022 21:32

O Flamengo finalizou a preparação para pegar o Bangu, neste sábado, às 19h30, partida que marcará o reencontro da torcida rubro-negra com o Maracanã, com ingressos esgotados e expectativa de mais de 60 mil pessoas no estádio. O duelo também poderá ser importante para Isla, que, por questões extracampo, foi multado e tirado do último jogo pela diretoria.

Apesar da bola fora, o histórico de Isla no Flamengo, no ponto de vista comportamental, é excelente. Se dentro de campo o chileno ainda não demonstrou o futebol que muitos esperavam em sua chegada, no o dia a dia o lateral mostra um perfil diferente do que ficou exposto nas redes sociais nos últimos dias. Experiente, com anos de Europa e Seleção, ele impressiona pelo profissionalismo.

Internamente, o Departamento de Futebol do Flamengo não tem do que reclamar da conduta do chileno nos treinos e jogos. O jogador nunca pediu para ficar fora de partidas, nem mesmo as que antecedem ou sucedem viagens para a seleção chilena. Muito pelo contrário.

Em relação a horários, relatos de quem frequenta o Ninho do Urubu diariamente dão conta que Isla costuma chegar cerca de 30 minutos antes do programado, independentemente do período da atividade, e ainda realiza os exercícios solicitados pela preparação física e Departamento Médico. Vale ressaltar que o lateral-direito raramente tem lesão muscular.

Mesmo aos 33 anos e a concorrência de atletas mais jovens, é o lateral-direito do elenco que possui a maior velocidade máxima. Acima da média da posição, inclusive. A comissão técnica de Paulo Sousa avalia constantemente os números dos jogadores, assim como a 'perfomance' técnica e tática. A postura também é levada em consideração e o chileno é bem avaliado nesse quesito. Se todas as valências estiverem em sintonia, as chances de ser utilizado aumentam. É a filosofia do português, abraçada pela diretoria do clube.