Pablo é o novo reforço do Flamengo para a temporada - Reprodução/Flamengo

Publicado 14/03/2022 18:25

O zagueiro Pablo já sabe qual número usará no Flamengo: camisa 30. O defensor, inclusive, já concedeu a primeira entrevista como jogador do clube e mencionou a grandeza do Rubro-Negro no cenário mundial.

"A camisa do Flamengo é pesadíssima. Acredito que não tem nenhum jogador brasileiro que não pense em vestir essa camisa. É uma oportunidade. Tenho muito trabalho pela frente."

Pablo será apresentado de maneira oficial à imprensa na quinta-feira (14), às 14h, no Ninho do Urubu. O nome do zagueiro saiu no BID da CBF nesta segunda-feira, e o defensor está apto para poder estrear.