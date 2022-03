Bangu e Angra Audax jogaram em Moça Bonita - Foto: Fernando Silva

Publicado 14/03/2022 16:21

O Bangu oficializou, nesta segunda-feira, a saída de dois jogadores que se destacaram no Carioca para grandes clubes do Brasil: o meia Denilson foi emprestado ao Cuiabá, que disputa a Série A, e o atacante Lucas Oliveira foi em definitivo para o Vasco.

Com 20 anos, Denilson tem contrato longo com Bangu e foi cedido ao Cuiabá com vínculo até abril de 2023, com opção de compra estabelecido no compromisso. O jovem também tem passagens pelas categorias de base do Flamengo e Atlético-MG.

Já Lucas Oliveira vai em definitivo para o Vasco, com as equipes dividindo o percentual dos direitos econômicos. Com 21 anos, essa será a primeira vez que o jovem jogará em outro clube, pois é cria da base do Alvirrubro.