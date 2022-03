Renzo Saravia, ex-lateral de Internacional e Porto - Divulgação

Publicado 14/03/2022 23:17 | Atualizado 14/03/2022 23:17

A segunda-feira foi produtiva para o Botafogo conseguir resolver o impasse que impede o anúncio oficial da contratação de Renzo Saravia. Após a diretoria chegar a um acordo com os agentes do lateral, os próprios representantes, após o atleta ser aprovado nos exames médicos, fizeram exigências financeiras, mas a cúpula do clube não aprovou e disse que não fecharia se fosse dessa forma.



Hoje, portanto, o próprio jogador entrou no circuito e disse para os dirigentes conversarem diretamente com ele para que chegassem um acordo. O Alvinegro, portanto, conseguiu aparar as arestas e está alinhando "os números" com o lateral, que está fazendo um grande esforço para ser jogador do Botafogo.

Inclusive, Renzo Saravia está seguindo a programa pré-estabelecida pelo clube antes de o impasse ser criado pelos seus agentes. Hospedado em um hotel na Zona Oeste do Rio de Janeiro, o argentino tem recebido o carinho de torcedores que o reconhecem no local.

Diante do impasse criado de sábado para domingo, o Botafogo não ficou parado e, ciente que o negócio com Saravia podia "subir no telhado", a diretoria fez contatos por um plano B, mas recuou depois de ver que a situação com o argentino ainda poderia ser resolvida.