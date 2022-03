Atacante Victor Sá - Foto: Divulgação/Al-Jazira

Atacante Victor SáFoto: Divulgação/Al-Jazira

Publicado 16/03/2022 18:53

O Botafogo acertou a chegada de mais um jogador para a disputa da temporada. Trata-se de Victor Sá, que estava no Al Jazira, dos Emirados Árabes. O acordo entre as partes já havia acontecido na segunda-feira, como adiantou o Jornal O Dia. Mas, na tarde desta quarta-feira, o atacante assinou o pré-contrato com o Alvinegro e é espero nos próximos dias no Rio de Janeiro para realizar exames médicos.

A "canetada" foi dada após uma reunião de André Mazzuco, diretor do Botafogo, com o próprio jogador através do aplicativo "botim". Depois da videoconferência, o documento assinado foi enviado, e o acordo selado.

O Alvinegro pagará ao Al Jazira para ter Victor Sá 2,5 milhões de dólares, em parcelas, cerca de 12,5 milhões de reais pela cotação atual. O contrato será válido por três anos, com a possibilidade de estender por mais um, caso o clube queira.

O Botafogo venceu a concorrência do Internacional, outro clube brasileiro que fez proposta por Victor Sá, mas o projeto alvinegro chamou mais atenção do atacante, que falou para os seus representantes que gostaria de se transferir ao time carioca.

Victor Sá tem 27 anos e antes de chegar ao Al Jazira atuou por Palmeiras, clube que o lançou ao futebol, São José dos Campos, Kapfenberger e LASK Linz, da Áustria, e Wolfsburg, da Alemanha. Agora, ele retorna ao futebol brasileiro para vestir as cores do Botafogo.