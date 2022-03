Bruno Henrique já marcou sete gols no Vasco desde a chegada ao Flamengo - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 15/03/2022 22:11

Alguns jogadores do elenco do Flamengo ainda estão em busca da forma física ideal neste começo de 2022. É o caso de Bruno Henrique, que sofreu com uma lesão muscular no início da temporada. Nesse meio tempo, nas redes sociais, parte da torcida aproveitou a ausência do camisa 27 para questionar a participação do atleta em jogos decisivos. E chegou o momento que o atacante tanto gosta: jogo decisivo contra rival carioca.



Com 77 gols, 36 assistências e aproveitamento de 70,4% com a camisa do Flamengo, Bruno Henrique terá mais uma semifinal de Campeonato Carioca, contra o Vasco. O primeiro duelo é nesta quarta-feira, às 20h, no Maracanã, e os números não deixam dúvidas de que o atacante é, sim, decisivo neste tipo de confronto. Em partidas eliminatórias, inclusive finais, o atacante soma 44 jogos, 22 gols e 11 assistências.



Inclusive, contra o Vasco, rival na semifinal do Estadual deste ano, Bruno Henrique tem números que chamam atenção: sete jogos, sendo quatro vitórias, dois empates e apenas uma derrota, com sete gols marcados. O Cruzmaltino é a maior vítima do camisa 27 desde a sua chegada ao Rubro-Negro, ao lado do Athletico-PR.

Vale relembrar que a famosa expressão, "o Flamengo está em outro patamar", foi dita por Bruno Henrique logo após uma partida contra o Vasco, na qual terminou empatada em 4 a 4, em outubro de 2019 e, na opinião do atacante, os vascaínos comemoraram como se fosse uma vitória.

"Discussão de jogo (sobre confusão no fim). Para ganhar da gente tem que ser assim. Mas a equipe está de parabéns pelo desempenho, pela atitude. Só deixar um recadinho: nós estamos brigando por título, eles eu não sei pelo que estão brigando. Então a gente tem que ter a cabeça no lugar, porque isso aqui é o que eles queriam: tumultuar o jogo, ficar fazendo gracinha. A gente tem que ter a cabeça no lugar. Nós estamos em outro patamar. Nós perdemos a cabeça um pouco. Perdemos o foco do jogo, mas não da batalha. Agora é descansar. Temos grandes coisas pela frente", afirmou Bruno Henrique na ocasião.