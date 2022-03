Bruno Henrique - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 17/03/2022 19:17

Além de Rodrigo Caio, lesionado, Paulo Sousa ganhou mais um problema para o clássico de domingo contra o Vasco, às 16h, no Maracanã, pelo jogo da volta da semifinal do Carioca. Bruno Henrique, com luxação no ombro esquerdo, não ficará à disposição para o duelo que decidirá vaga na final do Estadual.

Bruno Henrique se machucou no jogo de quarta-feira, contra o mesmo Vasco, e foi substituído no intervalo. Logo após deixar o gramado, o jogador foi realizar exames médicos em uma clínica particular, e os testes não constataram fratura, "apenas uma luxação", segundo a nota oficial do clube.

Nesta quinta-feira, a reportagem apurou que Bruno Henrique se reapresentou no Ninho do Urubu com muitas dores no local da lesão e fez apenas tratamento para aliviar o incômodo. Como de praxe, o Departamento Médico do Flamengo não estipula prazo de retorno.