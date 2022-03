Flamengo x Vasco terá casa cheia no domingo - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 17/03/2022 18:51

O Maracanã terá mais um dia de casa cheia no domingo, às 16h, quando Flamengo e Vasco voltam a se enfrentar pela semifinal do Campeonato Carioca 2022. Segundo apurou a reportagem, 42 mil ingressos foram vendidos até o momento, com grande procura por parte dos rubro-negros, que já esgotaram setores do estádio.

Status da venda de ingressos para o clássico de domingo:



42 mil vendidos

Área do Flamengo (Norte): esgotado



Áreas comuns (onde o Flamengo pode comprar, sendo Leste Inferior e superior, Oeste e Maracanã Mais): esgotado



O que ainda tem para vender: Setor Sul (torcida do Vasco)

Como o Flamengo tem a vantagem do empate, pois teve a melhor campanha na Taça Guanabara, e ainda venceu o jogo de ida por 1 a 0, é natural que os rubro-negros estejam mais empolgados que os rivais vascaínos. Mas Quintero, zagueiro do Vasco, não jogou a toalha:

"Como imbatível? Ninguém é imbatível, nenhum time é imbatível. Nem o Barça, nem o PSG, ninguém. Temos que entrar com a mentalidade do segundo tempo e, com isso, vamos virar a chave".