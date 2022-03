Gabigol - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 17/03/2022 22:15

O atacante Gabigol, do Flamengo, foi denunciado pelo procurador geral do TJD-RJ, André Valentim, por comemorar gol provocando a torcida do Vasco, no clássico da última quarta-feira, e pode pegar de 2 a 6 jogos de suspensão.

Nas redes sociais, o artilheiro rubro-negro deixou claro que não gostou da notícia e debochou: "Denunciado por fazer gol, ok! Ser chamado de macaco, jogar água e tênis, pode, vamboraaaa HAHAHAHAHAHA."

O Cruzmaltino também foi denunciado. Motivo? Objetos arremessados por torcedores em direção de Gabigol na hora em que o atacante do Flamengo comemorava. A multa ao Cruzmaltino vai variar de R$ 100 a R$ 100 mil.