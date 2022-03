Oyama será comprado pelo Botafogo - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 18/03/2022 20:22 | Atualizado 18/03/2022 20:23

O Botafogo deu mais um passo para acertar a contratação de Luís Oyama junto ao Mirassol. Depois de trocar as minutas com o time paulista, o Alvinegro enviou, nesta sexta-feira, a documentação para o volante assinar e, enfim, se tornar atleta em definitivo do Alvinegro, que comprará 60% dos direitos econômicos do jogador.

Por respeito ao Mirassol, Oyama só deve dar a canetada após o jogo deste final de semana, marcado para este sábado, às 16h, contra a Ferroviária, pelo Campeonato Paulista. O acordo com o Botafogo prevê que o volante só se apresente após o Mirassol ser eliminado no Estadual. Ou seja, os torcedores alvinegros vão secar o time do futuro atleta da equipe.

Oyama é cria do Mirassol e tem passagens por empréstimo pelo Atibaia, em 2018, Ponte Preta, em 2019, e pelo próprio Botafogo, em 2021, quando ajudou o Alvinegro a conseguir o acesso à Série A. Na ocasião, ele disputou 31 partidas, marcou dois gols e deu duas assistências.