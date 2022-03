Goleiro do Flamengo, Hugo Souza - Marcelo Cortes / Flamengo

Goleiro do Flamengo, Hugo SouzaMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 18/03/2022 21:11

O Flamengo está no mercado em busca de goleiro e mira a contratação de Santos, do Athletico. Enquanto isso, o escolhido para ser titular na meta rubro-negra é Hugo Souza, jogador de 23 anos, deixando o experiente e ídolo da torcida, Diego Alves, no banco de reservas.

O garoto está em ascensão e, além de boas partidas, tem um ponto a seu favor que pode contar bastante para o duelo com o Vasco neste domingo, às 16h, no Maracanã, pelo jogo da volta da semifinal do Carioca: pelo time profissional, o arqueiro jamais perdeu para o rival.

Até o momento, Hugo Souza enfrentou o Vasco quatro vezes desde quando chegou ao elenco principal do Flamengo. Em todas, inclusive, ele foi titular, e venceu as quatro:

10/10/20 - Vasco 1x2 Flamengo (BR)



04/02/21 - Flamengo 2x0 Vasco (BR)



06/03/22 - Flamengo 2x1 Vasco (Carioca)



16/03/2022 - Vasco 0x1 Flamengo (Carioca)