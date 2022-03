Goleiro Santos, do Athletico - José Tramontin/athletico.com.br

Publicado 19/03/2022 19:46

Com muita paciência e gelo no sangue, o Flamengo mantém o desejo de contratar Santos, do Athletico. Inclusive, neste sábado, a diretoria se reuniu com representantes do goleiro e alinharam detalhes para que uma nova proposta seja feita ao Furacão. A primeira oferta, de 2,5 milhões de euros, em torno de 14 milhões de reais, não foi aceita pelo presidente Mario Petraglia.

Santos já deixou claro internamente que tem o desejo de aceitar o projeto apresentado pelo Flamengo, com base salarial maior do que as atuais que recebe no Athletico e contrato longo, válido por quatro temporadas. Porém, por outro lado, o goleiro respeita a instituição e não "briga internamente" e tenta convencer na base da conversa, estratégia que não deu certo até o momento.

Como Flamengo e Athletico atuam neste domingo, contra Vasco e Londrina, respectivamente, as partes ficaram de conversar novamente no começo da semana. A expectativa é que avance mais uma casa já na segunda-feira. A ver as cenas dos próximos capítulos dessa novela que rende há mais de 60 dias.