Patrick de Paula segura a filha no colo e mostra alegria em chegar ao Botafogo - Venê Casagrande

Patrick de Paula segura a filha no colo e mostra alegria em chegar ao BotafogoVenê Casagrande

Publicado 21/03/2022 18:07 | Atualizado 21/03/2022 18:11

Patrick de Paula desembarcou no Rio de Janeiro com alegria e sangue nos olhos para ajudar o Botafogo. Agora ex-Palmeiras, o volante de 22 anos chegou ao Alvinegro com o status de contratação mais cara da história do clube, custando 6 milhões de euros, cerca de 33 milhões de reais, por "apenas" 50% dos direitos econômicos.

Inicialmente, a assessoria de imprensa do Botafogo disse que Patrick de Paula não iria falar com os jornalistas presentes no Aeroporto Santos Dumont, mas esse drible o volante não conseguiu dar e respondeu a perguntas. A resposta mais impactante, com questionamento feito pelo repórter que vos escreve, foi sobre Libertadores. O garoto mostrou vontade.

"Botafogo é um time muito grande mundialmente e vamos lutar por isso (Libertadores)", disse Patrick de Paula.

O jogador deixou o aeroporto e foi direto ao Nilton Santos para assistir ao jogo do Botafogo contra o Fluminense, marcado para 20h, pela partida de ida da semifinal do Carioca.