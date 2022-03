Patrick de Paula - Foto: Cesar Greco/Palmeiras

Patrick de PaulaFoto: Cesar Greco/Palmeiras

Publicado 20/03/2022 15:55 | Atualizado 20/03/2022 15:55

Novo reforço do Botafogo, Patrick de Paula conhecerá a torcida alvinegra antes mesmo de estrear pelo novo clube. O volante tem desembarque previsto para acontecer às 17h, no Santos Dumont, e de lá vai direto para o Nilton Santos conhecer as estruturas e acompanhar o duelo com o Fluminense, válido pela partida de ida da semifinal do Carioca.

Pessoas ligadas a Patrick de Paula garantem que o "jogador está fora de órbita, feliz ao extremo" por estar se transferindo ao Botafogo e retornando ao Rio de Janeiro, cidade que é natural. Os exames médicos serão feitos na terça-feira e, após ser aprovado nos testes, assinará vínculo válido até dezembro de 2026.