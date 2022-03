Oyama na companhia do seu agente, Ricardo Almeida, no saguão do Santos Dumont - Venê Casagrande

Publicado 22/03/2022 15:25

Rio - Um dia após o Mirassol confirmar a venda do volante Luis Oyama ao Botafogo, o jogador desembarcou no Rio de Janeiro para realizar exames médicos e assinar em definitivo com o Glorioso.

Em pequena entrevista ao Jornal O Dia, o jogador comentou sobre a emoção de retornar ao Botafogo.

"Felicidade, acho que é tudo. Aqui é um lugar que me sinto bem pra caramba, me identifiquei com o clube e estou feliz em voltar", disse o volante

Oyama fala sobre o retorno ao Botafogo. pic.twitter.com/eqcP7uiTjS — Venê Casagrande (@venecasagrande) March 22, 2022

Oyama desembarcou no Aeroporto Santos Dumont acompanhado de seu agente, Ricardo Almeida, e fará em breve os últimos exames médicos para poder concretizar o seu acerto com o Botafogo. O volante, de 25 anos, defendeu o clube no ano de 2021, na conquista do título do Campeonato Brasileiro da Série B.