Com a chegada de John Textor ao Botafogo, os empresários ligados ao mundo da bola têm usado o Alvinegro para valorizar seus respectivos agenciados. Pelo visto aconteceu com dois atletas conhecidos mundialmente: James Rodriguez, atualmente no Al-Rayyan, do Catar, e De la Cruz, hoje no River Plate.

Mas o Botafogo está, de fato, negociando a contratação desses dois jogadores? A reportagem do Jornal O Dia apurou com fontes ligadas ao Alvinegro que garantiram que "os boatos não passam de boatos e que as informações não procedem".

O Botafogo já contratou Philipe Sampaio, Lucas Piazon, Renzo Saraiva, Oyama, Patrick de Paula e Victor Sá, e segue no mercado em busca de mais reforços. A ideia é conseguir, pelo menos, mais um zagueiro, um lateral esquerdo e um atacante de beirada.

Inclusive, Gustavo Sauer, do Boavista, de Portugal, é um jogador que está no radar da diretoria. A primeira oferta alvinegra, de US$ 1,3 milhão, foi rejeitada pelos portugueses.