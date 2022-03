Bruno Henrique - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 23/03/2022 17:49

O Flamengo se reapresentou na tarde desta quarta-feira e iniciou a preparação para os dois jogos da final do Campeonato Carioca, nos dias 31 de março (ida) e 3 de abril (volta), ainda com adversário a definir (entre Botafogo e Fluminense). Para estes confrontos, o técnico Paulo Sousa sabe que dificilmente contará com Bruno Henrique.

O atacante não foi a campo nesta tarde e ficou no Departamento Médico realizando tratamento no ombro esquerdo, local que sofreu luxação. O Flamengo, como de praxe, não informa possível prazo de retorno de atletas lesionados, mas a reportagem apurou que, internamente, a expectativa é de o camisa 27 ficar três semanas sem entrar em campo.

Ou seja, no dia 31, Bruno Henrique completará duas semanas de tratamento. Caso não evolua muito, o atacante continuará como desfalque no Flamengo e será dúvida para o dia 3, data da grande decisão.

Rodrigo Caio, com problemas sérios no joelho no começo do ano, inclusive ficando interno por alguns dias no hospital, ainda não tem prazo pra retornar se se tornou incógnita no Flamengo. Pablo, com lesão grave no joelho, mas sem a necessidade de cirurgia, só deve estrear em maio.