Publicado 25/03/2022 17:30

O Flamengo deu o primeiro passo para tentar a renovação de contrato de Rodinei. Atual diretor executivo do clube, Bruno Spindel representou o Departamento de Futebol na conversa com o jogador, no Ninho do Urubu, deixou claro o desejo do Rubro-Negro de estender o vínculo por mais dois anos, com uma valorização salarial.

Rodinei, que não estava na presença do seu agente, Ricardo Scheidt, disse que iria pensar na oferta, conversaria com o seu representante e depois voltaria a falar sobre o assunto. A tendência é que o jogador faça uma contraproposta à diretoria, o que é normal neste tipo de negociação.

O atual vínculo de Rodinei com o Flamengo vai até dezembro. Ou seja, a partir de julho, ele poderá assinar pré-contrato com outro clube e sair de graça em dezembro. Por conta disso, o Rubro-Negro já se antecipou e iniciou as tratativas para não dizer adeus ao atleta no fim da temporada.

Desde o começo do ano, o Flamengo tem sido procurado por muitos clubes interessados em Rodinei. Charlote FC, dos Estados Unidos, Fluminense, Santos e Botafogo foram alguns times que tentaram a contratação do lateral rubro-negro, segundo apurou a reportagem, mas a diretoria do Fla fez jogo duro em todas as tratativas.

Atualmente, além de ser titular na equipe de Paulo Sousa, Rodinei tem um salário defasado no futebol brasileiro e recebe "apenas" R$ 200 mil, cerca de metade dos vencimentos de Isla, jogador contratado para ser dono da posição, mas atualmente é a terceira opção no elenco.