Galarza é um dos destaques do Vasco - Rafael Ribeiro/Vasco

Galarza é um dos destaques do VascoRafael Ribeiro/Vasco

Publicado 25/03/2022 19:27 | Atualizado 25/03/2022 19:28

O Vasco está no mercado em busca de reforços, mas pode acertar a saída de um jogador por empréstimo nos próximos dias. Trata-se de Matías Galarza, que entrou na mira do Coritiba, clube que já fez proposta oficial ao time carioca para ter o meia paraguaio até o fim deste ano, mas com opção de compra estabelecido em contrato.

A diretoria vascaína ainda não respondeu ao Coxa, mas as pessoas envolvidas na operação acreditam que o negócio irá sair, pois o Vasco gostou da ideia de ceder Galarza para ganhar rodagem na Série A do Campeonato Brasileiro.

Galarza chegou ao Vasco em 2020, para as categorias de base, que na ocasião era comandada por Carlos Brazil, hoje diretor do elenco profissional. O jovem foi contratado por empréstimo ainda para o sub-20, onde conquistou títulos e rapidamente foi alçado ao profissional no ano seguinte, quando acabou sendo comprado pelo Cruzmaltino e assinou até o fim de 2025.