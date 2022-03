Ayrton Lucas - Divulgação Spartak

Publicado 28/03/2022 20:55

Depois de acertar com o Spartak a contratação de Ayrton Lucas, o Flamengo já sabe quando o lateral-esquerdo chega ao Rio para realizar exames médicos e assinar o contrato de empréstimo válido até dezembro de 2022. O jogador tem desembarque para o fim da manhã desta terça-feira, no Santos Dumont.

O nome de Ayrton Lucas foi aprovado por Paulo Sousa, pois o treinador entende que o lateral-esquerdo vai se encaixar perfeitamente no atual esquema tático da equipe, com três zagueiros e alas, como o atleta gosta de atuar desde que começou a carreira.

A última vez que Ayrton entrou em campo foi no dia 19 de março, no empate do Spartak com o Nizhny Novgorod. Na ocasião, ele teve um lesão no tornozelo e está em tratamento. A contusão, entretanto, não é algo que preocupa o Flamengo, mas o Departamento Médico fará exames minuciosos do local do problema.