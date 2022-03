Rodinei - Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 28/03/2022 14:34 | Atualizado 28/03/2022 14:35

Rio - O técnico Paulo Sousa poderá ter três desfalques para o duelo de ida da final do Campeonato Carioca, contra o Fluminense, nesta quarta-feira (30). Além de Arrascaeta e Maurício Isla, que estarão com suas seleções e são dúvidas para o confronto, o lateral-direito Rodinei não participou do treino realizado na manhã desta segunda-feira (28), e também não tem presença confirmada no clássico.

Vale lembrar que este é o terceiro treinamento consecutivo que o atleta não participa das atividades ao lado do resto do grupo. Isto porque, na última semana, o jogador reclamou de um incômodo muscular. No entanto, de acordo com o Departamento Médico do Flamengo, o quadro de Rodinei não apresentou nenhuma lesão, e é tratado apenas como um desconforto.

Flamengo e Fluminense se enfrentarão na próxima quarta-feira (30), às 21h40, no Estádio do Maracanã, em confronto válido pela final do Campeonato Carioca. A partida de volta será no sábado (02), também no Maracanã, mas ainda sem horário definido.