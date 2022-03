Gabriel Noga, zagueiro do Flamengo - Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 29/03/2022 16:03

Negócio fechado! O Flamengo acertou, nesta terça-feira, o empréstimo do zagueiro Gabriel Noga ao Atlético-GO, com contrato válido até dezembro deste ano. O acordo entre os dois clubes não possui valor de passe fixado, e o Dragão vai assumir o salário integral do jovem defensor, que viaja na manhã desta quarta-feira para se apresentar ao novo clube.

A informação do interesse do Atlético-GO foi noticiada primeiramente pelo GE.com no final de semana, mas a reportagem do Jornal O Dia avançou e apurou que o contrato, inclusive, já foi assinado entre as partes.

Gabriel Noga tem 20 anos e possui contrato com o Flamengo até dezembro de 2024. O empréstimo ao Atlético-GO é uma forma de o jogador ganhar rodagem e não ficar apenas completando elenco como estava acontecendo, pois Paulo Sousa pouco utilizava o jovem.