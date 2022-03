Paulo Sousa e Gabigol no treino do Flamengo - Gilvan de Souza/C.R. Flamengo

Publicado 29/03/2022 18:05 | Atualizado 29/03/2022 18:06

O técnico Paulo Sousa iniciou a sua trajetória no Flamengo, no começo de 2022, avisando que rodaria o elenco para testar os atletas em diferentes funções e condicioná-los para os principais desafios do ano. E, de forma discreta, tem consolidado uma espinha dorsal para a maratona de jogos que está por vir nos próximos dois meses.

Os números mostram que o português já tem uma base titular. Até o momento, o time comandado pelo treinador jogou 1.192 minutos no ano, e apenas Hugo Souza, Willian Arão, Arrascaeta e Gabigol jogaram mais de 2/3 desse tempo, ou seja, acima de 794 minutos.

Um goleiro, um atleta com funções defensivas; outro, ofensivas; e um centroavante. A partir deste modelo, encaixa outras peças de acordo com o adversário e as análises clínicas e fisiológicas do Departamento de Saúde e Alto Rendimento, o Desar. Desde que chegou ao Flamengo, Willian Arão aparece com frequência na lista dos que mais jogam. Costuma ser um ponto de segurança para os treinadores, que o enxergam como pilar nos sistemas táticos. Em 2022, ocupa a quarta colocação, com 826 minutos.

O meia preferido do Mister (e também da torcida) é Arrascaeta, que acumula 829 minutos e ostenta o terceiro lugar, muitos gols e assistências. O segundo é Hugo Souza, que treinou muito bem na pré-temporada, cativou Paulo Grilo, preparador de goleiro da comissão técnica de Paulo Sousa, e garantiu a vaga de titular, deixando o experiente Diego Alves no banco de reservas. Atualmente, o jovem soma 990 minutos disputados.

Gabi lidera o ranking com 1014 minutos. Paulo Sousa confia muito no poder decisivo do atacante, que frequentemente é artilheiro das competições. A defesa não tem um representante no ranking, mas explica-se pelo alto número de ausências médicas no setor, recentemente. Rodrigo Caio e Pablo, ambos lesão no joelho, estão no DM e sem prazo para retornar, e Gustavo Henrique ficou mais de um mês longe dos gramados também por conta de um problema no joelho.

Com essa base, o técnico Paulo Sousa tem a chance de conquistar o seu primeiro título à frente do Flamengo. Nesta quarta-feira, o Rubro-Negro encara o Fluminense pelo jogo de ida da final do Carioca, no Maracanã, às 21h40. A partida da volta será no sábado, às 18h, também no Maracanã.