Ayrton LucasDivulgação Spartak

Publicado 30/03/2022 18:57

Agora não tem mais volta! Aprovado nos exames médicos e contrato assinado, Ayrton Lucas é oficialmente jogador do Flamengo, pelo menos até dezembro deste ano, prazo que termina o empréstimo, com opção de compra, do atleta junto ao Spartak, da Rússia.

O lateral-esquerdo assinou a papelada nesta quarta-feira, e o Flamengo já tem o anúncio pronto para divulgar nas redes sociais, o que dificilmente vai acontecer antes do Fla-Flu de logo mais pela final do Carioca.

Neste momento, Ayrton Lucas está com uma lesão no tornozelo, que requer cuidado, e deve exigir cerca de 20 dias de tratamento. Nesta quarta-feira, o jogador fez uma sessão de fisioterapia para dar continuidade ao processo de recuperação.