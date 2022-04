Publicado 31/03/2022 19:07 | Atualizado 31/03/2022 19:07

A Portuguesa-RJ fez história na Copa do Brasil, conseguiu chegar à Terceira Fase da Copa do Brasil e irá enfrentar o Corinthians, um dos favoritos a conseguir o título da competição. A Lusa, agora, tem a chance faturar uma grana que fará muita diferença para a temporada, pois recebeu ofertas de empresários para "vender o mando" e atuar contra o time paulista em Londrina, no Estádio do Café.

O empresário responsável pela gestão da partida é o ex-atacante Roni, quem costuma fazer esse tipo de operação. A diretoria da Lusa tem a oferta em mãos e avalia qual decisão tomar. A proposta gira em torno de 500 mil reais, e o Corinthians já deu a anuência para que a partida seja realizada em Londrina, local que possui muitos torcedores do Timão.

Inclusive, nesta quinta-feira, Roni almoçou com membros da diretoria da Portuguesa-RJ para debater o assunto e chegar a um denominador comum. Agora, resta o "ok" da Lusa para que o local da partida seja em Londrina.