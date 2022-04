Publicado 31/03/2022 19:56

A sombra de Jorge Jesus no Flamengo vai continuar, pelo menos por enquanto. O treinador não assinou com o Al Nassr, da Arábia Saudita, como informou a imprensa portuguesa nas últimas horas. Em contato com o Jornal O Dia, o Mister JJ negou que tenha fechado com o time árabe e confirmou que tem recebido muitas propostas.

"É mentira. Tenho algumas propostas, mas não fechei com ninguém."

Inclusive, Jorge Jesus pretende viajar ao Brasil para curtir o Carnaval, que será em abril neste ano. O treinador pretende assumir uma equipe apenas após o mês de maio, quando para de receber o valor do acordo da rescisão com o Benfica.

Nas redes sociais, Jorge Jesus continua sendo lembrado pela torcida do Flamengo, que começou a perder a paciência com Paulo Sousa, também português.