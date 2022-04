Ayrton Lucas - Divulgação / Flamengo

Ayrton LucasDivulgação / Flamengo

Publicado 01/04/2022 19:05

O Flamengo não divulgou, mas o Jornal O Dia descobriu qual é o valor de passe fixado de Ayrton Lucas no Flamengo: 9 milhões de euros, cerca de 46 milhões de reais pela cotação atual. Esse é o montante que o Rubro-Negro terá que desembolsar caso queira ficar com o lateral-esquerdo em definitivo após o empréstimo, que termina em dezembro.

Ayrton Lucas foi anunciado pelo Flamengo na quinta-feira, mas não data para estrear. O jogador se recupera de uma lesão grave no tornozelo e só deve ficar à disposição na segunda quinzena de abril.

Com 24 anos, Ayrton Lucas chega ao Flamengo com o aval de Paulo Sousa, que enxerga o jogador com características ideias para assumir a ala esquerda do time titular.