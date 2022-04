Esporte - Partida valida pelo primeiro jogo das semifinais do Campeonato Carioca 2022 entre Vasco x Flamengo. - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 01/04/2022 22:34 | Atualizado 01/04/2022 22:35

O América-MG foi mais um time a fazer proposta por Ramon, do Flamengo. A proposta do Coelho foi enviada ao Rubro-Negro na quarta-feira, por empréstimo até dezembro, sem opção de compra. Agora, os mineiros aguardam uma resposta para poder ter o lateral-esquerdo para a disputa da temporada.

O Flamengo topa emprestar para o jovem ganhar rodagem e experiência, mas o jovem tem sido procurado por clubes do Brasil e exterior, e a decisão está nas mãos dele. Além do América-MG, o Athletico também demonstrou interesse e quer ter o jovem lateral, que ainda não definiu qual decisão tomar.

O Atlético-GO também é um clube interessado em Ramon. O presidente do Dragão, Adson Batista, confirmou a informação e disse que aposta no projeto apresentado para conseguir a contratação do lateral-esquerdo.

Com 21 anos, Ramon é considerado promessa desde os tempos de base, mas não conseguiu se firmar no time profissional e está sem espaço com Paulo Sousa, que aprovou a chegada de Ayrton Lucas para a função de ala esquerda.