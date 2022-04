Paulo Sousa, técnico do Flamengo - Marcelo Cortes/C.R. Flamengo

Publicado 03/04/2022 16:08

Após o vice do Carioca 2022, o Flamengo não tem muito tempo para lamentar e precisa virar a chave para a Libertadores, competição que iniciará a disputa na terça-feira, no Peru, diante do Sporting Cristal. A delegação viaja na noite deste domingo e inicia a preparação para o duelo.

O Rubro-Negro, portanto, enviou a lista com 50 jogadores inscritos no torneio, e o Jornal O Dia apurou os nomes antes que o clube divulgasse. Veja abaixo:

1 - Diego Alves

2 - Gustavo Henrique

3 - Rodrigo Caio

4 - Léo Pereira

5 - Arão

6 - Renê

7 - Everton Ribeiro

8 - Thiago Maia

9 - Gabigol

10 - Diego

11 - Vitinho

12 - Bruno Guimarães (goleiro do Sub-20)

13 - Lázaro

14 - Arrascaeta

15 - Fabricio Bruno

16 - Filipe Luís

17 - André Luiz

18 - Andreas

19 - Werton (atacante do Sub-20)

20 - Santos

21 - Pedro

22 - Rodinei

23 - David Luiz

24 - Kauã (goleiro do Sub-20)

25 - Matheus Cunha

26 - Ayrton Lucas

27 - Bruno Henrique

28 - Daniel Cabral (volante Sub-20)

29 - Victor Hugo (atacante do Sub-20)

30 - Pablo

31 - Marinho

32 - Darlan (zagueiro do Sub-20)

33 - Cleiton (zagueiro do Sub-20)

34 - Matheuzinho

35 - João Gomes

36 - Ramon

37 - Petterson (atacante do Sub-20)

38 - Jose Welinton (zagueiro do Sub-20)

39 - Kayque David (meia do Sub-20)

40 - Matheus Gonçalves (meia do Sub-20)

41 - Ryan Luka (atacante do Sub-20)

42 - Matheus França

43 - Wesley (lateral do Sub-20)

44 - Isla

45 - Hugo Souza

46 - Mateusão (atacante do Sub-20)

47 - Marcos Paulo (lateral do Sub-20)

48 - Igor Jesus (meia do Sub-20)

49 - Santiago O´Campos (lateral do Sub-20)

50 - Pedro Arthur (atacante do Sub-20)

O último a ser inscrito foi o goleiro Santos, que ficou com o número 20. O jogador foi contratado na sexta-feira, e a diretoria correu contra o tempo para conseguir regularizar o jogador, anunciado oficialmente nas redes sociais apenas neste domingo.