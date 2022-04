Erick - Divulgação

Publicado 02/04/2022 15:45

O atacante Erick já tem data para chegar ao Rio de Janeiro: o jogador, novo reforço do Vasco, desembarca na Cidade Maravilhosa neste domingo, após o jogo contra o Grêmio, para realizar exames no time carioca e assinar o contrato de empréstimo válido até o fim do Estadual de 2023.

O contrato entre Ypiranga e Vasco prevê um valor de passe fixado ao término do empréstimo. O montante não foi revelado à reportagem, mas, segundo fontes da reportagem, está "dentro do normal para um atacante de 25 anos."