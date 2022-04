Paulo Sousa / Flamengo - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 03/04/2022 20:27 | Atualizado 03/04/2022 20:29

O clima é tenso nos bastidores do Flamengo e também entre os torcedores. O embarque da delegação para o Peru, local da estreia do time na Libertadores, na terça-feira, contra o Sporting Cristal, às 21h30. A manifestação começou ainda no Ninho do Urubu, com faixas sendo colocadas na porta do CT.