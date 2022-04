Andreas Pereira - Flamengo - Foto: Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 11/04/2022 16:32

O Flamengo desistiu da contratação em definitivo de Andreas Pereira. Pelo menos esta é a postura de momento da cúpula rubro-negra. A diretoria havia encaminhado a compra do meia junto ao Manchester United, em fevereiro, após reuniões em Londres, mas o baixo rendimento do atleta nos últimos doxis meses, atrelado ao risco de penhora de mais de R$ 100 milhões, na Justiça, por conta de um processo do Banco Central, fizeram o clube não fechar a operação.

Antes mesmo de Marcos Braz e Bruno Spindel viajarem para a Europa, no começo de fevereiro, para se reunirem com o Manchester United e acertar a compra de Andreas Pereira, os dois dirigentes do Departamento de Futebol sofreram pressão de outros vice-presidentes para não sacramentarem a operação, pois entendiam, à época, que o investimento era arriscado.



Depois de alguns dias em Londres, Braz e Spindel chegaram a um acordo com o time inglês e finalizaram a compra de 75% de Andreas Pereira por 10,5 milhões de euros, cerca de R$ 52 milhões pela cotação atual. As partes chegaram a trocar documentos, e o Departamento de Comunicação do clube preparou, inclusive, a arte para divulgar nas redes sociais.



Eis que um problema jurídico, envolvendo Flamengo e Banco Central, com risco de penhroa de mais de R$ 100 milhões, fez com que Rodolfo Landim mandasse travar todas as negociações e que a compra de Andreas não fosse finalizada.



O tempo passou, Andreas caiu de rendimento, voltou a falhar (no jogo contra o Vasco, pelo Carioca), ficou no banco e a pressão interna para que a compra não seja feita aumentou. De um lado, o Departamento de Futebol disposto a cumprir o combinado. Do outro, a ala da cúpula que é contra o investimento, com direito a integrantes do Conselho de Futebol. A queda de braço foi formada, e Landim pediu para que a compra não fosse feita.



Empresários de Andreas Pereira garantem que não foram comunicados pelo Flamengo da desistência e afirmam que Landim deu a palavra ao jogador que a operação seria finalizada. O entendimento do Departamento de Futebol é que há tempo para a situação ser definida.

Vale ressaltar que, desde então, três atletas já foram contratados de maneira oficial: o zagueiro Pablo, que custou 15 milhões de reais junto ao Lokomotiv, da Rússia, o lateral Ayrton Lucas (chegou por empréstimo junto ao Spartak, da Rússia) e o goleiro Santos, atleta que o Flamengo desembolsou 15 milhões de reais para tirar do Athletico.



Também há uma preocupação com a credibilidade do Flamengo no mercado europeu, pois a palavra já havia sido dada ao Manchester United. O time inglês mantém tem o desejo de negociar o volante, que tem mercado na Europa ainda, e aguarda a palavra final do Rubro-Negro carioca.