Publicado 05/04/2022 10:51 | Atualizado 05/04/2022 11:18

Rio - O Flamengo irá entrar em campo nesta terça-feira contra o Sporting Cristal, em Lima, no Peru. Apesar do estado de emergência que vive a capital peruano, a partida que marca a estreia do Rubro-Negro na Libertadores não será adiada. No entanto, não haverá a presença de torcedores no Estádio Nacional do Peru, palco da conquista do Flamengo em 2019.

O confronto marcado para esta terça, às 21h30, em Lima, correu o risco de ser adiado por conta dos protestos envolvendo o aumento de combustíveis no Peru. Na noite de segunda, o presidente Pedro Castillo decretou estado de emergência na capital Lima e também na cidade de El Callao.



A decisão inclui um toque de recolher, válido até o fim desta terça. O governo peruano deseja conter os seguidos protestos no país contra a elevação dos preços dos combustíveis e dos alimentos. As manifestações no país se iniciaram há duas semanas e se tornaram mais violentos nos últimos dias, com quatro mortes registradas, de acordo com o governo local.

O toque de recolher no Peru lembra, em parte, as restrições impostas nos últimos dois anos em razão da pandemia de covid-19. Pela decisão do presidente do país, podem ir à rua somente profissionais ligados a áreas e atividades essenciais, como saúde, fornecimento de água e eletricidade, limpeza e transporte de mercadorias.