11/04/2022

O bom e velho conhecido Bruno Henrique parece ter voltado. Depois de sofrer com problemas físicos (lesão muscular e luxação no ombro esquerdo), o atacante retomou a boa fase e teve uma semana de marcas individuais importantes com a camisa rubro-negra.

A bola na rede na estreia da Libertadores 2022, diante do Sporting Cristal, na última quarta-feira, fez com que Bruno Henrique igualasse Zico em número de gol na Libertadores, com 16, ficando atrás apenas de Gabigol, que tem 21.

Já o tento diante do Atlético-GO, no último sábado, rendeu mais um recorde pessoal do camisa 27 pelo Flamengo. Pelo Campeonato Brasileiro, atuando pelo time carioca, chegou a 42, passando Bebeto, e ficando atrás apenas de Zico (135) e Gabigol (51). Ou seja, e o terceiro da lista.

No Flamengo desde 2019, Bruno Henrique acumula 173 jogos pela equipe, 79 gols e 38 assistências. De volta à boa fase, o camisa 27 é uma das armas de Paulo Sousa para encarar o Talleres, nesta terça-feira, no Maracanã, às 21h30, pela segunda rodada da Libertadores. Mais de 35 mil ingressos já foram vendidos até o momento, e o Setor Norte está esgotado.