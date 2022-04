Lázaro - Flamengo

Publicado 11/04/2022

De esquecido para peça importante no elenco do Flamengo. De quase negociado ao Portimonense, de Portugal, por empréstimo, a líder em assistência atualmente na equipe rubro-negro. Com seis passes para gol, Lázaro vive o seu melhor momento desde que chegou ao elenco profissional e, inclusive, está próximo de bater meta contratual para receber valorização salarial.

Na renovação do vínculo, que atualmente vai até março de 2025, Flamengo e representantes de Lázaro acordaram o seguinte: caso o jogador dispute, pelo menos, 45 minutos em dez jogos do clube na temporada, o meia-atacante receberá 50% de aumento no salário bruto. A meta está perto de ser batida, pois o camisa 13 já cumpriu oito.

A questão é que, mesmo com o bônus e a valorização, Lázaro continuará com um dos menores vencimentos do atual elenco do Flamengo, Atrás, por exemplo, de Matheus França, que também é considerado joia, mas atuou pouquíssimas vezes no elenco profissional.

O Flamengo, portanto, precisa se preocupar porque a multa rescisória para o mercado nacional é calculada em cima do salário atual do atleta. Então, como Lázaro tem vencimento defasado em relação ao que vem atuando em 2022, o Rubro-Negro corre o risco de algum clube se interessar e estudar pagar a cláusula de quebra de vínculo.

Ao todo, Lázaro tem 14 jogos neste ano. O camisa 13 já superou o número de partidas disputadas durante o ano todo em 2021, que foram 13. Na ocasião, o jovem foi deixado de lado tanto por Rogério Ceni quanto por Renato Gaúcho. Os dois treinadores que trabalharam no clube antes de Paulo Sousa, quem pediu à diretoria a permanência do atleta, que estava em vias de fato de se transferir ao Portimonense, de Portugal.