A pedido de Cuca, a diretoria do Galo voltou ao mercado para contratar o volante Tchê Tchê - Miguel Schincariol/São Paulo

A pedido de Cuca, a diretoria do Galo voltou ao mercado para contratar o volante Tchê TchêMiguel Schincariol/São Paulo

Publicado 12/04/2022 20:43 | Atualizado 12/04/2022 20:44

Não tem mais volta: Tchê Tchê é jogado do Botafogo, de maneira oficial, após assinar o contrato, na noite desta terça-feira, válido até dezembro de 2025. O Alvinegro correu contra o tempo e conseguiu fechar a operação com o São Paulo, que tinha emprestado o volante ao Atlético-MG. Ou seja, a transação envolveu três clubes e o estafe do atleta.

Com o negócio concretizado, o Botafogo vai desembolsar cerca de 2,5 milhões de euros para adquirir 75% dos direitos econômicos de Tchê Tchê.

Emprestado ao Atlético-MG até o dia 31 de maio, Tchê Tchê tinha parte dos direitos pré-fixados. Contudo, o time mineiro achou o valor para a contratação em definitivo alto e decidiu não exercer a compra.



O volante de 29 anos chega para ser mais um reforço da Era Textor. Desde que o americano adquiriu a SAF do Glorioso, o clube já contratou onze reforços, além do técnico Luís Castro.



Contratado pelo Galo em abril de 2021, tendo o aval do então técnico Cuca, Tchê Tchê disputou 65 jogos e anotou dois gols com a camisa atleticana.



O Fogão ainda estaria perto de fechar com o atacante Eran Zaravi, do PSV. O clube teria encaminhado um pré-contrato até dezembro com o jogador, já que ele ainda tem o fim da temporada pra jogar pelo time holandês.