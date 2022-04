Paulo Sousa dá instrução para Bruno Henrique em treino do Flamengo - Foto: Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 13/04/2022 21:06

O técnico Paulo Sousa ganhou mais dois problemas para escalar a equipe para domingo, quando o Flamengo encara o São Paulo, no Maracanã, às 16h, pelo Campeonato Brasileiro. Exame realizado nesta quarta-feira constatou que Matheuzinho, substituído na partida contra o Talleres após sentir dores na parte posterior da coxa direita, sofreu lesão de grau 1. Ou seja, ficará, ao menos uma semana longe dos gramados.

Outro atleta que está praticamente fora do jogo contra o São Paulo é Bruno Henrique. O atacante sentiu dores no joelho direito depois da partida contra o Talleres e chegou a fazer infiltração no local, nesta quarta-feira, para aliviar as dores.

Gustavo Henrique, com lesão muscular na coxa direita, e Fabricio Bruno, com trauma no dedão do pé direito, também serão desfalques certos para domingo. Vitinho, também com lesão muscular na coxa, segue sem prazo para retornar e corre risco de voltar apenas em maio.

Rodrigo Caio e Pablo estão em processo de transição e estão cada vez mais pertos de ficar à disposição do técnico Paulo Sousa. Ayrton Lucas, com lesão no tornozelo esquerdo, está entregue aos fisioterapeutas e ainda precisa iniciar o processo de transição.

Com estes oito problemas, Paulo Sousa iniciará a preparação nesta quinta-feira, já que o elenco recebeu folga no dia seguinte à vitória sobre o Talleres.