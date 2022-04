Paulo Sousa dá instrução para Bruno Henrique em treino do Flamengo - Foto: Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 15/04/2022 17:33

Paulo Sousa tem mais um problema para escalar a equipe do Flamengo que irá enfrentar o São Paulo neste domingo, às 16h, no Maracanã, pelo Brasileirão. Além de Bruno Henrique, com tedinite no joelho direito, e Matheuzinho, lesão muscular na coxa direita, Fabricio Bruno não se recuperou do trauma no dedão do pé direito, sofrido no primeiro jogo da final do Carioca, e não pega o Tricolor paulista.

Existia a expectativa de o zagueiro se recuperar e ficar à disposição da comissão técnica, o que não aconteceu. Fabricio Bruno ainda sente dores no local da pancada, causada após um chute no calcanhar do zagueiro Manoel, do Fluminense.

Por outro lado, Pablo está recuperado e pode ser relacionado pela primeira vez desde que chegou ao Flamengo. Rodrigo Caio segue em trabalho de transição, Vitinho e Gustavo Henrique entregues ao Departamento Médico, e Ayrton Lucas em trabalhos com a fisioterapia.