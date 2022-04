Bruno Henrique é desfalque certo contra o Palmeiras - Foto: Marcelo Cortes/Flamengo

Paulo Sousa terá uma baixa importante para o duelo do Flamengo com o Palmeiras, nesta quarta-feira, às 19h30, no Maracanã, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro (jogo adiantado na competição). Bruno Henrique não se recuperou a tempo da tendinite no joelho direito e está descartado pela comissão técnica para ir a campo.

Para a vaga do camisa 27, Paulo Sousa tem Lázaro, que foi titular contra o São Paulo e deu assistência para o gol de Gabigol, e Marinho, jogador que está se reinventando com Paulo Sousa, pois sempre se destacou pelo lado direito do ataque.

O zagueiro Pablo, recuperado de lesão no joelho, está à disposição de Paulo Sousa e pode ser relacionado pela primeira vez desde que chegou ao Flamengo. Ayrton Lucas iniciou o processo de transição, mesma etapa que se encontra Rodrigo Caio. Vitinho e Gustavo Henrique não têm prazo para voltar à equipe. Fabricio Bruno, com trauma no dedo do pé, é preparado para a próxima semana.