Flamengo - CARL DE SOUZA / AFP

FlamengoCARL DE SOUZA / AFP

Publicado 20/04/2022 18:29

O Flamengo está escalado para pegar o Palmeiras nesta quarta-feira, às 19h30, no Maracanã, pela quarta rodada do Brasileirão. Com surpresa no gol, Paulo Sousa fez apenas uma mudança em relação ao time que venceu no final de semana o São Paulo.

A única mudança na equipe será Isla na vaga de Rodinei, que falhou no gol tricolor no domingo. No gol, Paulo Sousa surpreendeu e manteve Hugo Sousa e deixou Santos como opção no banco. Então, o Flamengo vai a campo com: Hugo Souza; David Luiz, Arão, Filipe Luís; Isla, João Gomes, Thiago Maia, Arrascaeta e Everton Ribeiro; Lázaro e Gabigol.

Mais de 60 mil ingressos foram vendidos de maneira antecipada, e a promessa é de casa cheia no Maracanã para o duelo entre Flamengo e Palmeiras.