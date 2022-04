Bobsin com a camisa da seleção brasileira - Arquivo Pessoal

Bobsin com a camisa da seleção brasileiraArquivo Pessoal

Publicado 20/04/2022 19:18

A temporada 2022 de Bobsin no Grêmio não está sendo como o jogador esperava e nem como havia sido prometido para o atleta pela diretoria. No fim do ano passado, o volante recebeu proposta de clube do exterior, mas, após uma conversa com a cúpula tricolor, o jovem resolveu renovar o vínculo, sem receber luvas ou adicional, com a esperança de ter mais oportunidades na equipe.

Mesmo com a renovação e a promessa de que teria mais chances, Bobsin está tendo dificuldades para ganhar oportunidades, foi colocado de lado e soube que a diretoria tem o desejo de emprestá-lo. O atleta não vê motivos para ser cedido por agora, principalmente após ter confiado no clube, permanecendo e renovando, na esperança de ter rodagem.



O que mais chateou Bobsin foi que o jogador ficou sabendo pela imprensa gaúcha que estava fora dos planos e que a cúpula tricolor buscava um novo clube para o volante. Ou seja, o GrÊmio, neste momento, está desvalorizando um ativo do clube.



Com 22 anos, Bobsin é cria das categorias de base do Grêmio e tem vínculo até dezembro deste ano. Tratado como promessa, o volante possui passagens pela categoria de base da seleção brasileira, com direito a disputas do Mundial Sub-17 e Sul-Americano Sub-17, ambas em 2017.