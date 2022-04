David Luiz - Reprodução

Publicado 26/04/2022 19:00

O Flamengo pode ter os retornos de Matheuzinho e Bruno Henrique na quinta-feira, diante da Universidad Católica, no Chile, pela terceira rodada da Libertadores, mas tem chances de perder David Luiz novamente. Na segunda, na reapresentação, o defensor fez trabalho físicos leves no campo e, nesta terça, não foi a campo com os demais companheiros.

Segundo apurou a reportagem, David Luiz não está lesionado e, caso desfalque o Flamengo novamente, será por conta do planejamento realizado pelo Departamento Médico para o jogador, de idade avançada, para que não sofra com lesões na temporada.

A definição sairá no treino desta quarta-feira, o último da equipe antes de embarcar para o Chile, local do confronto com a Universidad Católica. Os uniformes das duas equipes já foram definidos pela Conmebol.