Luís CastroVitor Silva / Botafogo

Publicado 03/05/2022 18:06

O Botafogo emitiu um comunicado oficial e atualizou a situação dos jogadores que estão no Departamento Médico a poucos dias do clássico contra o Flamengo, no domingo, em Brasília, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro.

Joel Carli - Liberado para treinamentos com o grupo.



Kanu - Segunda Fase da Transição.



Barreto - Segunda Fase da Transição.



Philipe Sampaio - Lesão do Ligamento Colateral Medial do joelho direito e já realiza tratamento.

Dos quatro atletas mencionados, três são zagueiros: Carli, Kanu e Philipe Sampaio. A situação de Sampaio, inclusive, é a mais grave. O defensor é desfalque certo contra o Rubro-Negro e ficará longe dos gramados por tempo indeterminado, segundo apurou a reportagem.

O Botafogo correrá contra o tempo para deixar Kanu e Barreto à disposição do técnico Luis Castro, que tem para a posição Cuesta e Klaus.